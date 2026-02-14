Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Crescent Finstock reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Crescent Finstock reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:15 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 66.67% to Rs 0.02 crore

Net Loss of Crescent Finstock reported to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 66.67% to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.06 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.020.06 -67 OPM %-200.00-16.67 -PBDT-0.05-0.03 -67 PBT-0.05-0.03 -67 NP-0.05-0.03 -67

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Sofcom Systems reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

BMB Music & Magnetics reports standalone net loss of Rs 0.15 crore in the December 2025 quarter

Tulive Developers reports standalone net loss of Rs 0.27 crore in the December 2025 quarter

Country Condo's standalone net profit declines 53.33% in the December 2025 quarter

Supreme Holdings & Hospitality standalone net profit declines 93.75% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:15 AM IST

Explore News

Next Story