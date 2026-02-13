Associate Sponsors

United Polyfab Gujarat consolidated net profit declines 3.37% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:15 AM IST
Sales rise 14.91% to Rs 175.10 crore

Net profit of United Polyfab Gujarat declined 3.37% to Rs 4.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.91% to Rs 175.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 152.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales175.10152.38 15 OPM %7.937.82 -PBDT11.9010.09 18 PBT8.436.81 24 NP4.885.05 -3

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 13 2026 | 9:15 AM IST

