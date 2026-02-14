Mauria Udyog consolidated net profit declines 11.48% in the December 2025 quarter

Sales decline 36.87% to Rs 81.80 croreNet profit of Mauria Udyog declined 11.48% to Rs 4.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 36.87% to Rs 81.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 129.57 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales81.80129.57 -37 OPM %7.867.26 -PBDT8.088.42 -4 PBT7.097.58 -6 NP4.555.14 -11
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content