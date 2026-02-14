Associate Sponsors

Chemiesynth (Vapi) reports standalone net loss of Rs 0.70 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 2:35 PM IST
Sales rise 31.19% to Rs 5.09 crore

Net Loss of Chemiesynth (Vapi) reported to Rs 0.70 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 31.19% to Rs 5.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5.093.88 31 OPM %-1.185.93 -PBDT-0.32-0.11 -191 PBT-0.70-0.47 -49 NP-0.70-0.47 -49

First Published: Feb 14 2026 | 2:35 PM IST

