Nazara Technologies consolidated net profit declines 67.93% in the December 2025 quarter

Sales decline 24.07% to Rs 405.97 croreNet profit of Nazara Technologies declined 67.93% to Rs 9.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 30.68 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 24.07% to Rs 405.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 534.69 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales405.97534.69 -24 OPM %16.686.87 -PBDT74.7055.84 34 PBT15.0025.32 -41 NP9.8430.68 -68
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content