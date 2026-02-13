NCL Industries consolidated net profit rises 344.30% in the December 2025 quarter

Sales rise 0.47% to Rs 342.99 croreNet profit of NCL Industries rose 344.30% to Rs 13.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.47% to Rs 342.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 341.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales342.99341.40 0 OPM %10.545.65 -PBDT38.5519.10 102 PBT23.355.32 339 NP13.242.98 344
