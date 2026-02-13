Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / NCL Industries consolidated net profit rises 344.30% in the December 2025 quarter

NCL Industries consolidated net profit rises 344.30% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 5:17 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 0.47% to Rs 342.99 crore

Net profit of NCL Industries rose 344.30% to Rs 13.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.47% to Rs 342.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 341.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales342.99341.40 0 OPM %10.545.65 -PBDT38.5519.10 102 PBT23.355.32 339 NP13.242.98 344

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Quick Wrap: Nifty Metal Index declines 3.31%, NIFTY Tumbles 1.30%

Nifty February futures trade at premium

Jash Engineering consolidated net profit declines 61.75% in the December 2025 quarter

BF Investment consolidated net profit rises 1178.68% in the December 2025 quarter

Emmsons International reports consolidated net loss of Rs 0.36 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 5:17 PM IST

Explore News

Next Story