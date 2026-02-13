Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Jash Engineering consolidated net profit declines 61.75% in the December 2025 quarter

Jash Engineering consolidated net profit declines 61.75% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 4:35 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 11.17% to Rs 160.50 crore

Net profit of Jash Engineering declined 61.75% to Rs 13.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 35.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 11.17% to Rs 160.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 180.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales160.50180.68 -11 OPM %10.5722.51 -PBDT17.9838.33 -53 PBT12.9134.72 -63 NP13.4135.06 -62

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

BF Investment consolidated net profit rises 1178.68% in the December 2025 quarter

Emmsons International reports consolidated net loss of Rs 0.36 crore in the December 2025 quarter

Goodluck India consolidated net profit rises 6.52% in the December 2025 quarter

Mahamaya Steel Industries consolidated net profit rises 75.23% in the December 2025 quarter

Ganesh Benzoplast consolidated net profit declines 12.18% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 4:35 PM IST

Explore News

Next Story