Home / Markets / Capital Market News / Nova Iron & Steel reports standalone net loss of Rs 11.77 crore in the December 2025 quarter

Nova Iron & Steel reports standalone net loss of Rs 11.77 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 27 2026 | 9:04 AM IST
Add as Preferred source Add as Preferred source

Sales rise 12.37% to Rs 109.82 crore

Net Loss of Nova Iron & Steel reported to Rs 11.77 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 4.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.37% to Rs 109.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 97.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales109.8297.73 12 OPM %-1.142.69 -PBDT-5.530.17 PL PBT-11.77-4.72 -149 NP-11.77-4.72 -149

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Stock Alert: NBCC, Tata steel, Netweb Tech, Brigade Enterprises, BPCL, Hindalco

GIFT Nifty suggests red start for equities; Asian markets trade mixed

Quality Power Electrical bags Rs 146-cr domestic order for HVDC reactors

Indian Rupee sees tight moves against US dollar

RailTel receives work order from IIT, Delhi

First Published: Feb 27 2026 | 9:04 AM IST

Explore News

Next Story