Vantage Knowledge Academy standalone net profit declines 77.08% in the December 2025 quarter

Sales decline 56.86% to Rs 0.44 croreNet profit of Vantage Knowledge Academy declined 77.08% to Rs 0.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.48 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 56.86% to Rs 0.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.441.02 -57 OPM %34.0985.29 -PBDT0.200.88 -77 PBT0.110.87 -87 NP0.110.48 -77
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content