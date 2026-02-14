Pix Transmission consolidated net profit rises 58.47% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.80% to Rs 151.22 croreNet profit of Pix Transmission rose 58.47% to Rs 35.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.25 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.80% to Rs 151.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 140.28 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales151.22140.28 8 OPM %28.7724.48 -PBDT51.8937.52 38 PBT45.8931.43 46 NP35.2622.25 58
