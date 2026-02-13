Associate Sponsors

Prakash Steelage standalone net profit declines 51.47% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 3:36 PM IST
Sales rise 27.08% to Rs 24.45 crore

Net profit of Prakash Steelage declined 51.47% to Rs 0.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.68 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 27.08% to Rs 24.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales24.4519.24 27 OPM %2.786.39 -PBDT0.671.20 -44 PBT0.440.95 -54 NP0.330.68 -51

First Published: Feb 13 2026 | 3:36 PM IST

