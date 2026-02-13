United Credit standalone net profit declines 40.74% in the December 2025 quarter

Sales decline 13.48% to Rs 0.77 croreNet profit of United Credit declined 40.74% to Rs 0.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.27 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.48% to Rs 0.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.770.89 -13 OPM %29.8741.57 -PBDT0.240.43 -44 PBT0.200.41 -51 NP0.160.27 -41
