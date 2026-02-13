Real Touch Finance standalone net profit declines 50.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 14.89% to Rs 8.72 croreNet profit of Real Touch Finance declined 50.00% to Rs 0.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.89% to Rs 8.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.727.59 15 OPM %75.8077.21 -PBDT1.222.22 -45 PBT1.152.15 -47 NP0.861.72 -50
