Rudra Ecovation reports standalone net loss of Rs 0.99 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 3:32 PM IST
Sales rise 21.97% to Rs 8.44 crore

Net Loss of Rudra Ecovation reported to Rs 0.99 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.29 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.97% to Rs 8.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.92 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.446.92 22 OPM %-6.40-9.25 -PBDT-0.72-1.05 31 PBT-1.02-1.34 24 NP-0.99-1.29 23

First Published: Feb 13 2026 | 3:32 PM IST

