Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Sanblue Corporation standalone net profit declines 12.50% in the December 2025 quarter

Sanblue Corporation standalone net profit declines 12.50% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:23 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales reported at Rs 1.56 crore

Net profit of Sanblue Corporation declined 12.50% to Rs 0.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 1.56 crore in the quarter ended December 2025. There were no Sales reported during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.560 0 OPM %-3.850 -PBDT0.170.11 55 PBT0.170.11 55 NP0.140.16 -13

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Jauss Polymers reports standalone net loss of Rs 4.57 crore in the December 2025 quarter

Cindrella Hotels reports standalone net profit of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Ajanta Soya standalone net profit declines 74.36% in the December 2025 quarter

Ravi Leela Granites reports standalone net profit of Rs 0.26 crore in the December 2025 quarter

Varvee Global reports standalone net profit of Rs 5.35 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:23 AM IST

Explore News

Next Story