Sangam Health Care Products standalone net profit rises 81.82% in the December 2025 quarter

Sales decline 5.23% to Rs 2.72 croreNet profit of Sangam Health Care Products rose 81.82% to Rs 0.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.23% to Rs 2.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.722.87 -5 OPM %11.4014.29 -PBDT0.310.41 -24 PBT0.300.11 173 NP0.200.11 82
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content