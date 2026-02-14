Associate Sponsors

Scan Projects standalone net profit rises 93.33% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:11 AM IST
Sales rise 44.17% to Rs 4.70 crore

Net profit of Scan Projects rose 93.33% to Rs 0.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 44.17% to Rs 4.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.26 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4.703.26 44 OPM %6.601.23 -PBDT0.400.18 122 PBT0.390.17 129 NP0.290.15 93

First Published: Feb 14 2026 | 9:11 AM IST

