Shakumbhri Pulp & Paper Mills standalone net profit declines 75.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 4:40 PM IST
Sales decline 0.31% to Rs 22.46 crore

Net profit of Shakumbhri Pulp & Paper Mills declined 75.00% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.04 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.31% to Rs 22.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales22.4622.53 0 OPM %3.213.37 -PBDT0.340.41 -17 PBT00.07 -100 NP0.010.04 -75

First Published: Feb 14 2026 | 4:40 PM IST

