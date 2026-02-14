Associate Sponsors

Shalibhadra Finance standalone net profit rises 6.79% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:44 AM IST
Sales rise 12.89% to Rs 11.12 crore

Net profit of Shalibhadra Finance rose 6.79% to Rs 5.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.89% to Rs 11.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales11.129.85 13 OPM %72.0371.37 -PBDT6.575.93 11 PBT6.535.91 10 NP5.034.71 7

