Multibase India standalone net profit rises 37.82% in the December 2025 quarter

Sales decline 21.11% to Rs 13.53 croreNet profit of Multibase India rose 37.82% to Rs 3.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.38 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 21.11% to Rs 13.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales13.5317.15 -21 OPM %28.5313.82 -PBDT4.703.50 34 PBT4.413.21 37 NP3.282.38 38
