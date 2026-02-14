Associate Sponsors

Shree Tirupati Balajee Agro Trading Co. consolidated net profit declines 98.04% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:18 AM IST
Sales rise 19.82% to Rs 170.94 crore

Net profit of Shree Tirupati Balajee Agro Trading Co. declined 98.04% to Rs 0.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.82% to Rs 170.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 142.66 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales170.94142.66 20 OPM %3.5211.61 -PBDT2.8912.67 -77 PBT1.0710.75 -90 NP0.126.13 -98

First Published: Feb 14 2026 | 9:18 AM IST

