Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Softtech Engineers consolidated net profit rises 683.33% in the December 2025 quarter

Softtech Engineers consolidated net profit rises 683.33% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 9:21 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 50.77% to Rs 32.49 crore

Net profit of Softtech Engineers rose 683.33% to Rs 1.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 50.77% to Rs 32.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales32.4921.55 51 OPM %30.8127.10 -PBDT9.754.77 104 PBT4.090.77 431 NP1.410.18 683

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Shreeoswal Seeds & Chemicals consolidated net profit declines 80.82% in the December 2025 quarter

Banka Bioloo reports consolidated net loss of Rs 0.15 crore in the December 2025 quarter

ANI Integrated Services consolidated net profit declines 26.67% in the December 2025 quarter

Panache Digilife consolidated net profit rises 120.20% in the December 2025 quarter

Travel Food Services consolidated net profit rises 35.75% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 9:21 AM IST

Explore News

Next Story