Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Solana Biofuels reports standalone net loss of Rs 2.76 crore in the December 2025 quarter

Solana Biofuels reports standalone net loss of Rs 2.76 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:12 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 26.78% to Rs 23.19 crore

Net Loss of Solana Biofuels reported to Rs 2.76 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 26.78% to Rs 23.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales23.1931.67 -27 OPM %-6.301.23 -PBDT-2.16-0.12 -1700 PBT-2.76-1.07 -158 NP-2.76-0.70 -294

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Tirupati Innovar standalone net profit rises 75.00% in the December 2025 quarter

Aris International reports standalone net profit of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Interactive Financial Services standalone net profit rises 28.57% in the December 2025 quarter

Lokesh Machines reports standalone net profit of Rs 0.63 crore in the December 2025 quarter

Elango Industries reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:12 AM IST

Explore News

Next Story