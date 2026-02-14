Solana Biofuels reports standalone net loss of Rs 2.76 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 26.78% to Rs 23.19 croreNet Loss of Solana Biofuels reported to Rs 2.76 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 26.78% to Rs 23.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales23.1931.67 -27 OPM %-6.301.23 -PBDT-2.16-0.12 -1700 PBT-2.76-1.07 -158 NP-2.76-0.70 -294
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content