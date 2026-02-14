Surat Trade & Mercantile standalone net profit declines 58.24% in the December 2025 quarter

Sales decline 20.06% to Rs 11.40 croreNet profit of Surat Trade & Mercantile declined 58.24% to Rs 2.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 20.06% to Rs 11.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.26 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales11.4014.26 -20 OPM %-2.89-4.14 -PBDT3.193.94 -19 PBT3.063.86 -21 NP2.516.01 -58
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content