Swiss Military Consumer Goods consolidated net profit declines 14.16% in the December 2025 quarter

Sales rise 26.15% to Rs 72.22 croreNet profit of Swiss Military Consumer Goods declined 14.16% to Rs 2.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.15% to Rs 72.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 57.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales72.2257.25 26 OPM %4.244.72 -PBDT3.213.26 -2 PBT3.103.16 -2 NP2.002.33 -14
