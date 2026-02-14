Associate Sponsors

Team India Guaranty standalone net profit declines 70.69% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:10 AM IST
Sales rise 60.00% to Rs 1.36 crore

Net profit of Team India Guaranty declined 70.69% to Rs 0.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.58 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 60.00% to Rs 1.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.360.85 60 OPM %31.6282.35 -PBDT0.430.70 -39 PBT0.430.70 -39 NP0.170.58 -71

First Published: Feb 14 2026 | 9:09 AM IST

