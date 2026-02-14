Tirupati Fin-Lease reports standalone net profit of Rs 0.22 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 20.00% to Rs 0.48 croreNet profit of Tirupati Fin-Lease reported to Rs 0.22 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.00% to Rs 0.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.480.40 20 OPM %12.50-45.00 -PBDT0.22-0.13 LP PBT0.22-0.13 LP NP0.22-0.13 LP
