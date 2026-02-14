UFM Industries standalone net profit rises 5.88% in the December 2025 quarter

Sales decline 18.43% to Rs 35.93 croreNet profit of UFM Industries rose 5.88% to Rs 0.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 18.43% to Rs 35.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales35.9344.05 -18 OPM %2.201.52 -PBDT0.640.37 73 PBT0.480.22 118 NP0.180.17 6
