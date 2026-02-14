Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / UFM Industries standalone net profit rises 5.88% in the December 2025 quarter

UFM Industries standalone net profit rises 5.88% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 4:34 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 18.43% to Rs 35.93 crore

Net profit of UFM Industries rose 5.88% to Rs 0.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 18.43% to Rs 35.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales35.9344.05 -18 OPM %2.201.52 -PBDT0.640.37 73 PBT0.480.22 118 NP0.180.17 6

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Source Natural Foods & Herbal Supplements standalone net profit declines 19.61% in the December 2025 quarter

Equilateral Enterprises standalone net profit declines 80.00% in the December 2025 quarter

Incon Engineers reports standalone net loss of Rs 0.13 crore in the December 2025 quarter

Containerway International reports standalone net profit of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Jagsonpal Services reports standalone net loss of Rs 1.65 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 4:34 PM IST

Explore News

Next Story