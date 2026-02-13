Uni Abex Alloy Products standalone net profit rises 3.40% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.22% to Rs 45.53 croreNet profit of Uni Abex Alloy Products rose 3.40% to Rs 5.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.29 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.22% to Rs 45.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 42.07 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales45.5342.07 8 OPM %12.6919.44 -PBDT8.248.97 -8 PBT7.037.73 -9 NP5.475.29 3
