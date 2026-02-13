Associate Sponsors

Altius Telecom Infrastructure Trust consolidated net profit rises 32.04% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:13 AM IST
Sales rise 0.33% to Rs 6033.60 crore

Net profit of Altius Telecom Infrastructure Trust rose 32.04% to Rs 290.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 219.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.33% to Rs 6033.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6013.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6033.606013.60 0 OPM %41.3042.34 -PBDT1492.701480.40 1 PBT361.70267.70 35 NP290.10219.70 32

First Published: Feb 13 2026 | 9:13 AM IST

