Usha Martin Education & Solutions consolidated net profit declines 46.67% in the December 2025 quarter

Sales rise 66.67% to Rs 0.20 croreNet profit of Usha Martin Education & Solutions declined 46.67% to Rs 0.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.15 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 66.67% to Rs 0.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.200.12 67 OPM %45.00-16.67 -PBDT0.080.16 -50 PBT0.080.16 -50 NP0.080.15 -47
