Bharat Rasayan consolidated net profit declines 1.23% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.48% to Rs 270.46 croreNet profit of Bharat Rasayan declined 1.23% to Rs 40.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.53 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.48% to Rs 270.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 256.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales270.46256.40 5 OPM %15.8116.29 -PBDT56.9158.63 -3 PBT50.2051.61 -3 NP40.0340.53 -1
