TTI Enterprise reports standalone nil net profit/loss in the December 2025 quarter

Sales decline 4.17% to Rs 0.69 croreTTI Enterprise reported no net profit/loss in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 4.17% to Rs 0.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.72 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.690.72 -4 OPM %37.6893.06 -PBDT0.230.64 -64 PBT0.230.64 -64 NP00.64 -100
