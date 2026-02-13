Maan Aluminium standalone net profit declines 7.21% in the December 2025 quarter

Sales decline 16.60% to Rs 151.87 croreNet profit of Maan Aluminium declined 7.21% to Rs 2.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 16.60% to Rs 151.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 182.09 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales151.87182.09 -17 OPM %3.652.65 -PBDT5.695.33 7 PBT3.804.05 -6 NP2.833.05 -7
