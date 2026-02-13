Variman Global Enterprises consolidated net profit rises 95.31% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.82% to Rs 33.92 croreNet profit of Variman Global Enterprises rose 95.31% to Rs 1.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.82% to Rs 33.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales33.9231.46 8 OPM %5.28-0.19 -PBDT1.771.00 77 PBT1.610.81 99 NP1.250.64 95
