Veto Switchgears & Cables consolidated net profit rises 76.20% in the December 2025 quarter

Sales rise 24.45% to Rs 94.22 croreNet profit of Veto Switchgears & Cables rose 76.20% to Rs 6.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.45% to Rs 94.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 75.71 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales94.2275.71 24 OPM %10.416.87 -PBDT9.896.14 61 PBT8.765.22 68 NP6.593.74 76
