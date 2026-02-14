Wardwizard Innovations & Mobility consolidated net profit declines 99.21% in the December 2025 quarter

Sales decline 27.30% to Rs 62.72 croreNet profit of Wardwizard Innovations & Mobility declined 99.21% to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 27.30% to Rs 62.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 86.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales62.7286.27 -27 OPM %7.9114.05 -PBDT1.575.65 -72 PBT0.034.03 -99 NP0.033.82 -99
