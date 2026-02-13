Vraj Iron & Steel consolidated net profit declines 86.65% in the December 2025 quarter

Sales rise 22.15% to Rs 146.43 croreNet profit of Vraj Iron & Steel declined 86.65% to Rs 1.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.24 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.15% to Rs 146.43 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 119.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales146.43119.88 22 OPM %3.539.34 -PBDT6.7912.64 -46 PBT1.3511.08 -88 NP1.108.24 -87
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content