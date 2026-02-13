Nupur Recyclers consolidated net profit rises 27.85% in the December 2025 quarter

Sales rise 71.61% to Rs 58.88 croreNet profit of Nupur Recyclers rose 27.85% to Rs 4.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 71.61% to Rs 58.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.31 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales58.8834.31 72 OPM %10.128.51 -PBDT7.685.07 51 PBT6.594.66 41 NP4.043.16 28
