Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / W H Brady & Co consolidated net profit declines 12.12% in the December 2025 quarter

W H Brady & Co consolidated net profit declines 12.12% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:34 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 14.83% to Rs 26.94 crore

Net profit of W H Brady & Co declined 12.12% to Rs 2.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.83% to Rs 26.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 23.46 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales26.9423.46 15 OPM %10.3614.71 -PBDT4.624.81 -4 PBT3.914.29 -9 NP2.322.64 -12

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Centrum Capital reports consolidated net loss of Rs 97.24 crore in the December 2025 quarter

Steel Strips Infrastructures reports consolidated net loss of Rs 10.88 crore in the December 2025 quarter

Marathon Nextgen Realty consolidated net profit declines 32.49% in the December 2025 quarter

BirlaNu reports consolidated net loss of Rs 53.03 crore in the December 2025 quarter

EPL consolidated net profit declines 12.62% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:34 AM IST

Explore News

Next Story