Australian Open 2026 Day 3 round-up: Sinner, Keys advance to round 2
In a notable upset, Frenchman Tomas Machac stunned former world number 3 Grigor Dimitrov in straight sets in round 1
Aditya Kaushik New Delhi
|Court
|Round
|Result
|Rod Laver Arena
|R1
|Ben Shelton (8) def Ugo Humbert — 6-3, 7-6, 7-5
|Rod Laver Arena
|R1
|Jannik Sinner (2) def Hugo Gaston — 6-2, 6-0 (RET)
|Margaret Court Arena
|R1
|Lorenzo Musetti (5) def Raphael Collignon — 4-6, 7-6, 7-5, 3-2 (RET)
|John Cain Arena
|R1
|Karen Khachanov (15) def Alex Michelsen — 4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3
|John Cain Arena
|R1
|Taylor Fritz (9) def Valentin Royer — 7-6, 5-7, 6-1, 6-3
|Kia Arena
|R1
|Dane Sweeny (Q) def Gael Monfils — 6-7, 7-5, 6-4, 7-5
|Kia Arena
|R1
|Tomas Machac def Grigor Dimitrov — 6-4, 6-4, 6-3
|1573 Arena
|R1
|Cristian Garin def Luciano Darderi (22) — 7-6, 5-7, 7-6
|1573 Arena
|R1
|Emilio Nava def Luca Nardi — 7-5, 4-6, 6-4, 6-2
|1573 Arena
|R1
|Jan-Lennard Struff def Vit Kopriva — 6-4, 2-6, 6-2, 3-6, 6-1
|ANZ Arena
|R1
|Nishesh Basavareddy (Q) def Christopher OConnell (WC) — 4-6, 7-6, 6-3, 6-2
|ANZ Arena
|R1
|Hubert Hurkacz def Zizou Bergs — 7-6, 6-7, 6-3, 6-3
|Court 5
|R1
|Sebastian Baez def Giovanni Mpetshi Perricard — 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3
|Court 5
|R1
|Ryuki Sakamoto (Q) def R. Jodar (Q) — 7-6, 6-1, 3-6, 6-4
|Court 6
|R1
|Jakub Mensik (16) def Pablo Carreno Busta — 7-5, 4-6, 2-6, 7-6, 6-3
|Court 13
|R1
|Lorenzo Sonego def Carlos Taberner — 6-4, 6-0, 6-3
|Court 14
|R1
|Ethan Quinn def Tallon Griekspoor (23) — 6-2, 6-3, 6-2
|Court
|Round
|Result
|Rod Laver Arena
|R1
|Madison Keys (9) def Oleksandra Oliynykova — 7-6, 6-1
|Margaret Court Arena
|R1
|Elena Rybakina (5) def Kaja Juvan — 6-4, 6-3
|Margaret Court Arena
|R1
|Belinda Bencic (10) def Katie Boulter — 6-0, 7-5
|John Cain Arena
|R1
|Tereza Valentova def Maya Joint (30) — 6-4, 6-4
|Kia Arena
|R1
|Taylor Preston (WC) def Shuai Zhang — 6-3, 2-6, 6-3
|Kia Arena
|R1
|Karolina Pliskova def Sloane Stephens (Q) — 7-6, 6-2
|1573 Arena
|R1
|Jelena Ostapenko (24) def Rebecca Sramkova — 6-4, 6-4
|ANZ Arena
|R1
|Jodie Tjen def Leylah Fernandez (22) — 6-2, 7-6
|Court 5
|R1
|Ashlyn Krueger def Sara Bejlek — 6-3, 6-3
|Court 6
|R1
|Varvara Gracheva def Viktorija Golubic — 6-1, 2-6, 6-1
|Court 7
|R1
|Xinyu Wang def Anhelina Kalinina (Q) — 6-3, 6-3
|Court 13
|R1
|Linda Fruhvirtova (Q) def Lulu Sun — 6-3, 7-5
|Court 13
|R1
|Anna Kalinskaya (31) def Sonay Kartal — 7-6, 6-1
|Court 13
|R1
|Sorana Cirstea def Eva Lys — 3-6, 6-4, 6-3
|Court 14
|R1
|Katerina Siniakova def Panna Udvardy — 6-1, 6-2
|Court 15
|R1
|Julia Grabher def Elisabetta Cocciaretto — 7-5, 2-6, 6-4
First Published: Jan 20 2026 | 4:32 PM IST