VMPL New Delhi [India], October 15: The Fortune Leadership Awards is a prestigious event dedicated to honoring remarkable individuals and organizations that have made significant contributions to their respective fields. This year, we are proud to introduce a series of distinguished titles that recognize and celebrate the achievements of leaders across various sectors. The event is designed to promote leadership in business and we'll be identifying best practice across all our entrants, sharing lessons we can all learn for the future. The Awards are bestowed annually and are designed to encourage total improvement in each sector of our business. The Awards nominations are reviewed by industry peers and experts. The average score from the judges will decide the winner in each category.

Thank you to all the partners: * Associate Partner - HR Association of India (HRAI) * Real Estate Industry Partner - Naredco Delhi * Supporting Partners - International Federation of Electric Vehicle Association & Society for Smart E-Mobility (SSEM) * Magazine Partners - The Global Hues & Silicon India Panel 1 Topic: Real Estate 2.0: Driving Urban Transformation through Technology, Sustainable Development and Policy Integration MODERATOR: * Mr Kunal Behrani, COO, Unity Group PANELLIST: * Mr Kaustubh Prasad, MD, Sudyog Infraprojects Pvt Ltd * Ms Nandni Garg, Managing Director, Rajdarbar Ventures Pvt Ltd * Ms Yamini Agarwal, Director, Nimbus Group * Mr Viraj Gupta, Director, RP Global * Mr Deepaum Jain, Director, Any Day Designs

* Mr Gian P Mathur, MD, Gian P Mathur & Associates Panel 2 Topic:: Mixed-Use Developments: The Next Big Thing? MODERATOR: * Mr Goonmeet Singh Chauhan, Partner, Design Forum International PANELLIST: * Mr Harshvardhan Bansal, Co-founder, Unity Group * Mr Sunil Goel, Chairman, Numax Realcon Pvt Ltd * Mr Suresh Anand, CMD, HL Group (Home Linkers Pvt. Ltd.) * Mr Yash Miglani, Director, Migsun Group * Mr Pratik Tibrewala, SVP & Head Finance, M3M India Guest of Honor: * Shri. Harshvardhan Bansal, President, NAREDCO Delhi & Co-Founder of Unity Group Chief Guests: * Shri Tokhan Sahu, Member of Lok Sabha, Minister of State for Ministry of Housing & Urban Affairs, Govt. of India.

* Shri. M.S. Nethrapal IRS, Commissioner of Income Tax, Govt. of India, New Delhi * Dr Dinesh Upadhyay, Former Member Ayush Ministry Government Of Bharat Delhi Prant Sampark Pramukh (Chikitsak) Arogya Bharti (Sangh) Former Incharge Kashmir * Shri. Dharamlal Kaushik, Member of the Chhattisgarh Legislative Assembly Jury Member: * Dr. Ankita SIngh, Chief People Officer & Board of Directors - Relevance Lab, Founder: HR Association of India, Official Member: Forbes Human Resource Council * YOUNG REAL ESTATE LEADER OF THE YEAR KAUSTUBH PRASAD, Managing Director, Sudyog Infraprojects Pvt. Ltd. * REAL ESTATE COO OF THE YEAR KUNAL BEHRANI, COO, Unity Group * ARCHITECT OF THE YEAR GOONMEET SINGH CHAUHAN, Partner, Design Forum International

* EMERGING ARCHITECT OF THE YEAR DEEPAUM JAIN, Proprietor, Any Day Designs * MOST INNOVATIVE DEVELOPER OF THE YEAR NANDNI GARG, Managing Director, Rajdarbar Ventures * ULTRA-LUXURY RESIDENTIAL PROJECT OF THE YEAR M3M Residences by ELIE SAAB - M3M India * CONSTRUCTION COMPANY OF THE YEAR Auspicious Construction * EMERGING DEVELOPER OF THE YEAR Levante Group * LUXURY RESIDENTIAL PROJECT OF THE YEAR M3M St. Andrews at SCDA - M3M India * ARCHITECTURE FIRM OF THE YEAR Gian P Mathur & Associates * TOWNSHIP PROJECT OF THE YEAR NUMAX CITY * TOWNSHIP PROJECT OF THE YEAR Gurgaon International City - M3M India * LUXURY RESIDENTIAL PROJECT OF THE YEAR Unity Group * PREMIUM RESIDENTIAL PROJECT OF THE YEAR Golf Island - Co-developed by HL Group (Home Linkers Pvt Ltd)

* RETAIL PROJECT OF THE YEAR M3M Route65 - M3M India 30 HR LEADERS * ANAND KALE, Chief Human Resources Officer, Keolis India * RAJAN GULATI, Vice President - HR, PBPartners.com (A Brand under Policybazaar Insurance Brokers Pvt Ltd.) * RAJAT SETH, Senior Vice President - HR, Elan Group * KRISHNA KUMAR, Vice President - HR, Maruti Suzuki India Limited * PRAGATI BAKSHI, Assistant Vice President - Human Resources, Dusters Total Solutions Services Pvt. Ltd. * ASMITA PADWAL, Founder & Strategic HR Consultant & Workplace Compliance Advisor, Credenza Global * AKANSHA NAYAL, Manager, Honasa Consumer * SUMAN MEEL, Head HR | Hydel & Tunnels BU | Heavy Structures BU, L & T Construction - Heavy Civil IC

* ISHAN GAUTAM DUTTA, Senior Manager - Human Resources, KEC International Ltd. * SUNNY VERMA, Group Head - L & OD, JBM * MATANG TRIVEDI, General Manager, JM Baxi Ports Services Private Ltd. 40 UNDER 40 * NITIN GANDHI, General Manager - International Business Development, Rainbow Children's Medicare Limited * YAMINI SINGH, Head Resident Operations, Antara Purukul Senior Living, Dehradun * VARUN MIGLANI, Manager - Administration, TestMu AI * SNEHA JHA, Associate Director, Marketing, KFC India * NEHA MANSHARAMANI, Marketing Head, SEPHORA * YATHISH KUMAR, Group Head - Marketing, KCT * SIDHARTH DHODY, Partners (M & A, Private Equity, Venture Capital and General Corporate), IC RegFin Legal Partners LLP * DEEPAK JAGNANI, Director of Business Development, Raghu Vamsi Par East Automation Pvt. Ltd.

* NUPUR SAXENA ARORA, Director, Moissanite Automobiles Pvt. Ltd. and Moissanite Apparels Pvt. Ltd. * ANUJ SINGH THAKUR, Assistant General Manager, Savills India * PRATIK KAMDAR, Co-Founder & CEO, Neuron Energy * DEEPESH HEMNANI, Sr. Manager - Brand Experience, Hero Motocorp Ltd. * HARITHA PP, Assistant Manager, L & T Construction * RUPAL SINGH, Head of Marketing for Biolage India, L'oreal India * ISHA SACHDEVA, Planning & Buying | Media / Marketing, Hero Motocorp Ltd. * ELVEENA SIMON EASARA, Deputy Manager - Learning & Development, Tata Electronics * CSR LEADER OF THE YEAR o SRI. HARSH NATH MISHRA, Director (Human Resources), Central Coalfields Ltd. * TRAILBLAZING CEO PRATAP HAZRA, Founder, Beyond Sqfeet Supply Chain Solutions

* TAXATION & REGULATORY EXCELLENCE AWARD PARSHAD DESAI, Chief Financial Officer, Shroffs Foundation Trust * E-COMMERCE LEGAL LEADER OF THE YEAR ASHUTOSH SHEKHAR PAARCHA, Vice President - Legal, Zepto * YOUNG LEADER OF THE YEAR (HEALTHCARE) DR. ARPIT JAYSWAL, Founder & CEO, Curelo * PRINCIPAL OF THE YEAR HIMANI ASIJA, Principal, Ambience Public School, New Delhi * WOMEN SUPER ACHIEVER AWARD PRATYUSHA MANTHRI, Lead - Marketing, Communications & Initiatives, ADP Private Limited * EMERGING WOMAN LEADER OF THE YEAR (CROSS-FUNCTIONAL EXCELLENCE) SITUBALA BARAL, Founder's Office, Bidaal Technology * CORPORATE LAWYER OF THE YEAR PAYAL DAYAL, Partner, MSA Partners, Advocates & Solicitors * OUTSTANDING CORPORATE COUNSEL AWARD SANKET SINGLA, Group Legal Counsel, Clinikally Commerce Private Limited ("Clinikally")

* OUTSTANDING EHS CONTRIBUTOR AWARD SIDDHARTH VYAS, GM QHSE, Beumer India * THE SAFETY CULTURE ARCHITECT AWARD SHIVAM YADAV, Head - HSE, Haier Appliances India Pvt. Ltd. * EXCELLENCE IN KANADA ENTERTAINING Zee Entertainment Enterprises Limited * BEST CONSUMER DURABLE BRAND OF THE YEAR Haier India * RURAL DEVELOPMENT IMPACT AWARD Unnat Krishi: Smart Agriculture - Central Coalfields Limited * BEST HEALTHTECH PLATFORM PharmEasy * INSTITUTIONAL EXCELLENCE AWARDS Indraprastha International School * MOST INNOVATIVE MANUFACTURING COMPANY Luminous Power Technologies Pvt. Ltd. * EDUCATION INSTITUTION OF THE YEAR M.O.P. Vaishnav College for Women (Autonomous) * BEST EDUCATIONAL INSTITUTION FOR HOLISTIC DEVELOPMENT Niit University (NU) * AWARD FOR EXCELLENCE IN CSR Sponsorship of one Ambulance Hanley Leh - NBCC (India) Limited * HEALTHCARE IMPACT AWARD

eLAJ Smart Clinics- Integrating Technology and Community Engagement Biocon Foundation * CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EXCELLENCE AWARD Central Coalfields Limited * FOOD TECH OF THE YEAR Hanumayamma Innovations and Technologies, Inc. * BEST INNOVATIVE PRODUCT OF THE YEAR Haier Desert Rose AI Air Conditioner * SOCIAL INNOVATION AWARD FOR NEURO DISABILITY INCLUSION Sansvitha - Society for Action in Community Health * EDUCATION & SKILL DEVELOPMENT EXCELLENCE o BALCO Connect Program (A Holistic Education Development Program), BALCO Connect - An Education Empowerment Initiative of BALCO CSR - Bharat Aluminium Company Limited (BALCO) * HEALTH IMPACT - SUPPORT FOR PERSON WITH DISABILITIES Northern Coalfields Limited, Singrauli * ZERO HARM SAFETY CULTURE Sagasahi Project - ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India)

* EXCELLENCE IN SAFETY TRAINING & EDUCATION Carrier Airconditioning and Refrigeration Limited * EXCELLENCE IN INDUSTRY PARTNERSHIPS NIIT University (NU) * SOLAR MANUFACTURING INNOVATION AWARD Luminous Power Technologies Pvt. Ltd. * BEST INNOVATION IN CONSUMER ELECTRONICS Haier M70 Mini LED TV * BEST GENERAL INSURANCE COMPANY OF THE YEAR (INDIA) ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. * BEST LIVE ENTERTAINMENT DESTINATION OF THE YEAR Phoenix Marketcity, Bangalore Congratulations to All the Award Winners. R.S.V.P. Ishant J. Feather Touch Business Solutions # +91 88507 67403 / info@feathertouchs.com (ADVERTORIAL DISCLAIMER: The above press release has been provided by VMPL. ANI will not be responsible in any way for the content of the same.)