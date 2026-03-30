IPL 2026: Vaibhav slams 15-ball fifty; equals joint third fastest record
Vaibhav also holds the record for the second-fastest century in the IPL for his 35-ball ton vs GT in IPL 2025
Aditya Kaushik New Delhi
|Player
|Team
|Balls Faced
|Opposition
|Match Date
|Yashasvi Jaiswal
|Rajasthan Royals (RR)
|13
|KKR
|11-May-23
|KL Rahul
|Punjab Kings (PBKS)
|14
|DC
|8-Apr-18
|Pat Cummins
|Kolkata Knight Riders (KKR)
|14
|MI
|6-Apr-22
|Romario Shepherd
|Royal Challengers Bangalore (RCB)
|14
|CSK
|3-May-25
|Vaibhav Sooryavanshi
|Rajasthan Royals (RR)
|15
|CSK
|30-Mar-26
|Jake Fraser-McGurk
|Delhi Capitals (DC)
|15
|SRH
|20-Apr-24
|Jake Fraser-McGurk
|Delhi Capitals (DC)
|15
|MI
|27-Apr-24
|Yusuf Pathan
|Kolkata Knight Riders (KKR)
|15
|SRH
|24-May-14
|Nicholas Pooran
|Lucknow Super Giants (LSG)
|15
|LSG
|10-Apr-23
|Sunil Narine
|Kolkata Knight Riders (KKR)
|15
|RCB
|7-May-17
|Suresh Raina
|Chennai Super Kings (CSK)
|16
|PBKS
|30-May-14
|Abhishek Sharma
|Sunrisers Hyderabad (SRH)
|16
|MI
|27-Mar-24
|Travis Head
|Sunrisers Hyderabad (SRH)
|16
|DC
|20-Apr-24
|Travis Head
|Sunrisers Hyderabad (SRH)
|16
|LSG
|8-May-24
|Heinrich Klaasen
|Sunrisers Hyderabad (SRH)
|17
|KKR
|25-May-25
|Vaibhav Sooryavanshi
|Rajasthan Royals (RR)
|17
|GT
|28-Apr-25
|Suryakumar Yadav
|Mumbai Indians (MI)
|17
|MI
|11-Apr-24
|Chris Gayle
|Royal Challengers Bangalore (RCB)
|17
|PWI
|23-Apr-13
|Hardik Pandya
|Mumbai Indians (MI)
|17
|KKR
|28-Apr-19
|Kieron Pollard
|Mumbai Indians (MI)
|17
|CSK
|1-May-21
|Adam Gilchrist
|Deccan Chargers (DEC)
|17
|DC
|22-May-09
|Chris Morris
|Delhi Capitals (DC)
|17
|GL
|27-Apr-16
|Nicholas Pooran
|Punjab Kings (PBKS)
|17
|SRH
|8-Oct-20
|Ishan Kishan
|Mumbai Indians (MI)
|17
|KKR
|9-May-18
First Published: Mar 30 2026 | 10:28 PM IST