IPL 2026: Vaibhav slams 15-ball fifty; equals joint third fastest record

Vaibhav also holds the record for the second-fastest century in the IPL for his 35-ball ton vs GT in IPL 2025

Vaibhav Sooryavanshi (Pic Credit: Criemas for IPL)
Aditya Kaushik New Delhi
2 min read Last Updated : Mar 30 2026 | 10:31 PM IST
The 15-year-old Vaibhav Sooryavanshi continued his purple patch with the bat in 2026 as he scored a 15-ball half-century while batting in the second innings of the Rajasthan Royals’ campaign opener in IPL 2026 against the Chennai Super Kings (CSK) at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
 
This is now the joint third-fastest fifty in IPL history, alongside Jake Fraser-McGurk, Yusuf Pathan, Nicholas Pooran and Sunil Narine. His teammate Yashasvi Jaiswal, with a 13-ball fifty, leads the list, while KL Rahul, Pat Cummins and Romario Shepherd are joint second with 14-ball half-centuries.  IPL 2026 Match 3, RR vs CSK: LIVE SCORE | FULL SCORECARD | PLAYING 11 | LIVE STREAMING
 
He scored 52 runs off 17 balls before finally getting dismissed by Anshul Kamboj. Notably, Vaibhav also holds the second-fastest century in the IPL, scoring 35 balls vs GT in IPL 2025.
 
Full list of fastest fifties in IPL: 
Player Team Balls Faced Opposition Match Date
Yashasvi Jaiswal Rajasthan Royals (RR) 13 KKR 11-May-23
KL Rahul Punjab Kings (PBKS) 14 DC 8-Apr-18
Pat Cummins Kolkata Knight Riders (KKR) 14 MI 6-Apr-22
Romario Shepherd Royal Challengers Bangalore (RCB) 14 CSK 3-May-25
Vaibhav Sooryavanshi Rajasthan Royals (RR) 15 CSK 30-Mar-26
Jake Fraser-McGurk Delhi Capitals (DC) 15 SRH 20-Apr-24
Jake Fraser-McGurk Delhi Capitals (DC) 15 MI 27-Apr-24
Yusuf Pathan Kolkata Knight Riders (KKR) 15 SRH 24-May-14
Nicholas Pooran Lucknow Super Giants (LSG) 15 LSG 10-Apr-23
Sunil Narine Kolkata Knight Riders (KKR) 15 RCB 7-May-17
Suresh Raina Chennai Super Kings (CSK) 16 PBKS 30-May-14
Abhishek Sharma Sunrisers Hyderabad (SRH) 16 MI 27-Mar-24
Travis Head Sunrisers Hyderabad (SRH) 16 DC 20-Apr-24
Travis Head Sunrisers Hyderabad (SRH) 16 LSG 8-May-24
Heinrich Klaasen Sunrisers Hyderabad (SRH) 17 KKR 25-May-25
Vaibhav Sooryavanshi Rajasthan Royals (RR) 17 GT 28-Apr-25
Suryakumar Yadav Mumbai Indians (MI) 17 MI 11-Apr-24
Chris Gayle Royal Challengers Bangalore (RCB) 17 PWI 23-Apr-13
Hardik Pandya Mumbai Indians (MI) 17 KKR 28-Apr-19
Kieron Pollard Mumbai Indians (MI) 17 CSK 1-May-21
Adam Gilchrist Deccan Chargers (DEC) 17 DC 22-May-09
Chris Morris Delhi Capitals (DC) 17 GL 27-Apr-16
Nicholas Pooran Punjab Kings (PBKS) 17 SRH 8-Oct-20
Ishan Kishan Mumbai Indians (MI) 17 KKR 9-May-18
 
First Published: Mar 30 2026 | 10:28 PM IST

