India T20 World Cup Squad Announcement LIVE UPDATES: Axar named vice captain; Gill replaced by Ishan

Home
Latest
E-paper
Companies
Industry
Economy
Blueprint
Finance
Markets
Budget
India News
Politics
External Affairs Defence Security
World News
Opinion
Technology
Immigration
Specials
Partner Content
Sports
Cricket
Lifestyle
Entertainment
Social Viral
Health
BS Decoded
Books
Education
Newsletters
Web Stories
BS at 50
Multimedia
Sudoku
Crossword
BS Apps
Management
Premium
Indulgence
Explore Business Standard
Chairman of selectors Ajit Agarkar will address the press alongside T20I captain Suryakumar Yadav in Mumbai today
2:11 PM
2:08 PM
2:06 PM
2:01 PM
1:46 PM
1:40 PM
1:34 PM
1:20 PM
1:10 PM
1:00 PM
12:50 PM
12:40 PM
12:30 PM
12:20 PM
12:11 PM
12:00 PM
Topics :Cricket NewsIndia cricket teamBCCIICC T20 World Cup
First Published: Dec 20 2025 | 12:01 PM IST