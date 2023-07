India's premier spinner R Ashwin wreaked havoc on Day 1 of India vs West Indies 1st Test, scripting new records in his illustrious Test career.

When he dismissed Tagenarine Chanderpaul in the 13th over, he became the first Indian bowler to dismiss both father and son in Tests. Tagenarine is a son of West Indian legend Shivnarine Chanderpaul.

Player Span

Mat

Mdns

Runs

Wkts

BBI

Ave

4

5

M Muralidaran (ICC/SL) 1992-2010 133 1794 18180 800 9 for 51 22.72 45 67

SK Warne (AUS)

1992-2007

145

1761

17995

708

8 for 71

25.41

48

37

JM Anderson (ENG) 2003-2023 181 1678 18033 688 7 for 42 26.21 32 32

A Kumble (IND)

1990-2008

132

1576

18355

619

10 for 74

29.65

31

35

SCJ Broad (ENG) 2007-2023 165 1293 16493 598 8 for 15 27.58 28 20

GD McGrath (AUS)

1993-2007

124

1470

12186

563

8 for 24

21.64

28

29

CA Walsh (WI) 1984-2001 132 1144 12688 519 7 for 37 24.44 32 22

NM Lyon (AUS)

2011-2023

122

1013

15379

496

8 for 50

31

22

23

R Ashwin (IND) 2011-2023 93* 852 11404 479 7 for 59 23.8 24 33

DW Steyn (SA)

2004-2019

93

660

10077

439

7 for 51

22.95

27

26

N Kapil Dev (IND) 1978-1994 131 1060 12867 434 9 for 83 29.64 17 23

HMRKB Herath (SL)

1999-2018

93

814

12157

433

9 for 127

28.07

20

34

Sir RJ Hadlee (NZ) 1973-1990 86 809 9611 431 9 for 52 22.29 25 36

SM Pollock (SA)

1995-2008

108

1222

9733

421

7 for 87

23.11

23

16