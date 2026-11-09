CBSE board exams 2027: Class 10, 12 datesheet released, check key dates
CBSE has officially declared the Class 10 and Class 12 board exam 2027 datesheet. The board exams 2027 will start from Feb 16 to Apr 9, 2027. Check complete timetable on official website
CBSE Class 10, 12 Datesheet 2027 Princess Sonika New Delhi
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has released the Class 10 and Class 12 board examination timetable for 2027. Students can access the full timetable in PDF format through the official website, cbse.gov. in.
Around 46.3 lakh candidates are expected to appear for the examinations in 2027. Of these, approximately 26.5 lakh are from Class 10 and 19.8 lakh from Class 12. Class 10 students account for around 57 per cent of the total candidates, while Class 12 students make up the remaining 43 per cent.
The datesheet applies to CBSE-affiliated schools in India and abroad. No examination has been scheduled on a Sunday.
CBSE Board Exam 2027: Important Dates
Practical Exams / Internal Assessment- 1 January to 13 February 2027
Theory Exams start- 16 February 2027 (Tuesday)
Class 10 exams end- 9 March 2027
Class 12 exams end- 9 April 2027.
How to download CBSE Date Sheet 2027?
Visit the official website at cbse.gov.in
Click on the "Latest Updates" section on the home page
Choose the link for "Date Sheet Class 10 & 12 Board Examination 2027"
The date sheet PDF will displayed on the screen
Download the PDF and take a printout for later reference.
CBSE Board Exam Date 2027 Class 10
The CBSE Class 10 Board Exams 2027 will start on February 16, 2027 (Tuesday) and will conclude on March 9, 2027. Maths is planned for February 17, the second day of the exams. All papers will begin at 10:30 AM.
The exams will be conducted over 19 exam days within 22 calendar days, covering 83 subject papers. About 26.5 lakh students will show up. The full subject-wise date sheet is available as a PDF at cbse.gov.in.
Date Day Time Subject Code Subject Name February 16, 2024 Tuesday 10:30 AM - 12:30 PM 49 Painting February 17, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 41 Mathematics Standard February 17, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 241 Mathematics Basic February 18, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 404 Automotive February 18, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 405 Introduction to Fin. Markets February 18, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 407 Beauty & Wellness February 18, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 409 Food Production February 18, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 415 Multi-Media February 18, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 416 Multi Skill Foundation Course February 18, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 419 Data Science February 19, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 64 Home Science February 20, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 154 Elements of Business February 20, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 303 Urdu Course-B February 22, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 86 Science February 23, 2024 Tuesday 10:30 AM - 12:30 PM 406 Introduction to Tourism February 24, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 165 Computer Applications February 24, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 402 Information Technology February 24, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 417 Artificial Intelligence February 25, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 401 Retail February 25, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 403 Security February 25, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 408 Agriculture February 25, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 410 Front Office Operations February 25, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 411 Banking & Insurance February 25, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 412 Marketing & Sales February 25, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 413 Health Care February 25, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 414 Apparel February 25, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 420 Electronics & Hardware February 25, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 421 Foundation Skill for Sciences February 25, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 422 Design Thinking & Innovation February 26, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 101 English (Communicative) February 26, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 184 English (Language and Literature) February 27, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 8 Sindhi February 27, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 12 Malayalam February 27, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 13 Odia February 27, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 14 Assamese February 27, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 15 Kannada February 27, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 24 Nepali February 27, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 91 Kokborok March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 16 Arabic March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 119 Sanskrit (Communicative) March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 122 Sanskrit March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 131 Rai March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 132 Gurung March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 133 Tamang March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 134 Sherpa March 2, 2024 Tuesday 10:30 AM - 12:30 PM 418 Physical Activity Trainer March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 2 Hindi Course-A March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 85 Hindi Course-B March 4, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 3 Urdu Course-A March 4, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 4 Punjabi March 4, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 5 Bengali March 4, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 6 Tamil March 4, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 9 Marathi March 4, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 10 Gujarati March 4, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 11 Manipuri March 4, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 89 Telugu - Telangana March 5, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 7 Telugu March 5, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 21 Russian March 5, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 23 Persian March 5, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 25 Limboo March 5, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 26 Lepcha March 5, 2024 Friday 10:30 AM - 12:30 PM 31 Carnatic Music (Vocal) March 5, 2024 Friday 10:30 AM - 12:30 PM 32 Carnatic Music Mel Ins. March 5, 2024 Friday 10:30 AM - 12:30 PM 33 Carnatic Music Per. Ins. March 5, 2024 Friday 10:30 AM - 12:30 PM 34 Hindustani Music Vocal March 5, 2024 Friday 10:30 AM - 12:30 PM 35 Hindustani Music (Mel Ins) March 5, 2024 Friday 10:30 AM - 12:30 PM 36 Hindustani Music (Per Ins) March 6, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 18 French March 8, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 87 Social Science March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 17 Tibetan March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 20 German March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 76 National Cadet Corps March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 88 Bhoti March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 92 Bodo March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 93 Tangkhul March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 94 Japanese March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 95 Bhutia March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 96 Spanish March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 97 Kashmiri March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 98 Mizo March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 99 Bahasa Melayu March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 136 Thai March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 254 Elements of Book Keeping & Accountancy CBSE Class 12 Board Exam Date 2027
The CBSE Class 12 Board Exams 2027 will commence on February 16, 2027 (Tuesday) and end on April 9, 2027. Physics is the first paper for PCM and PCB students on February 16. All papers will begin at 10:30 AM.
The exams will be conducted over 40 exam days within 53 calendar days, covering 121 subject papers. About 19.8 lakh students will show up. The full subject-wise date sheet is available as a PDF at cbse.gov.in.
Class Date Day Time Subject Code Subject Name Class XII February 16, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 42 Physics Class XII February 17, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 46 Engineering Graphics Class XII February 17, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 57 Bharatanatyam - Dance Class XII February 17, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 58 Kuchipudi - Dance Class XII February 17, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 59 Odissi - Dance Class XII February 17, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 60 Manipuri - Dance Class XII February 17, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 61 Kathakali - Dance Class XII February 17, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 807 Beauty & Wellness Class XII February 17, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 816 Horticulture Class XII February 17, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 823 Cost Accounting Class XII February 18, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 48 Physical Education Class XII February 19, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 45 Biotechnology Class XII February 19, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 66 Entrepreneurship Class XII February 19, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 825 Shorthand (English) Class XII February 19, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 826 Shorthand (Hindi) Class XII February 19, 2024 Friday 10:30 AM - 12:30 PM 846 Land Transportation Associate Class XII February 20, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 819 Electrical Technology Class XII February 20, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 835 Mass Media Studies Class XII February 20, 2024 Saturday 10:30 AM - 12:30 PM 848 Design Thinking and Innovation Class XII February 22, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 76 National Cadet Corps (NCC) Class XII February 22, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 804 Automotive Class XII February 22, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 837 Fashion Studies Class XII February 23, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 55 Accountancy Class XII February 24, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 49 Painting Class XII February 24, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 50 Graphics Class XII February 24, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 51 Sculpture Class XII February 24, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 52 Applied Art (Commercial Art) Class XII February 25, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 29 Geography Class XII February 26, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 824 Office Procedures & Practices Class XII February 26, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 836 Library & Information Science Class XII February 26, 2024 Friday 10:30 AM - 12:30 PM 842 Early Childhood Care & Education Class XII February 27, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 43 Chemistry Class XII March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 3 Urdu Elective Class XII March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 22 Sanskrit Elective Class XII March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 12:30 PM 31 Carnatic Music Vocal Class XII March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 12:30 PM 32 Carnatic Music Mel Ins Class XII March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 12:30 PM 33 Carnatic Music Per Ins Mridangam Class XII March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 303 Urdu Core Class XII March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 814 Insurance Class XII March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 818 Geospatial Technology Class XII March 1, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 834 Food Nutrition & Dietetics Class XII March 2, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 37 Psychology Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 104 Punjabi Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 105 Bengali Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 106 Tamil Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 107 Telugu Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 108 Sindhi Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 109 Marathi Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 110 Gujarati Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 111 Manipuri Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 112 Malayalam Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 113 Odia Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 114 Assamese Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 115 Kannada Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 116 Arabic Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 117 Tibetan Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 118 French Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 120 German Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 121 Russian Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 123 Persian Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 124 Nepali Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 125 Limboo Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 126 Lepcha Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 189 Telugu Telangana Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 192 Bodo Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 193 Tangkhul Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 194 Japanese Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 195 Bhutia Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 196 Spanish Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 197 Kashmiri Class XII March 3, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 198 Mizo Class XII March 4, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 810 Front Office Operations Class XII March 4, 2024 Thursday 10:30 AM - 12:30 PM 841 Yoga Class XII March 4, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 847 Electronics & Hardware Class XII March 5, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 1 English Elective Class XII March 5, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 301 English Core Class XII March 6, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 809 Food Production Class XII March 6, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 813 Health Care Class XII March 6, 2024 Saturday 10:30 AM - 12:30 PM 830 Design Class XII March 8, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 806 Tourism Class XII March 8, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 827 Air-Conditioning & Refrigeration Class XII March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 41 Mathematics Class XII March 9, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 241 Applied Mathematics Class XII March 11, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 64 Home Science Class XII March 12, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 817 Typography & Computer Application Class XII March 13, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 2 Hindi Elective Class XII March 13, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 302 Hindi Core Class XII March 15, 2024 Monday 10:30 AM - 12:30 PM 34 Hindustani Music Vocal Class XII March 15, 2024 Monday 10:30 AM - 12:30 PM 35 Hindustani Music Mel Ins Class XII March 15, 2024 Monday 10:30 AM - 12:30 PM 36 Hindustani Music Per Ins Class XII March 16, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 30 Economics Class XII March 17, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 845 Physical Activity Trainer Class XII March 18, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 812 Marketing Class XII March 19, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 28 Political Science Class XII March 20, 2024 Saturday 10:30 AM - 12:30 PM 843 Artificial Intelligence Class XII March 22, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 73 Knowledge Tradition & Practices of India Class XII March 22, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 188 Bhoti Class XII March 22, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 191 Kokborok Class XII March 22, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 811 Banking Class XII March 22, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 820 Electronics Technology Class XII March 24, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 56 Kathak - Dance Class XII March 25, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 44 Biology Class XII March 27, 2024 Saturday 10:30 AM - 01:30 PM 27 History Class XII March 29, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 805 Financial Market Management Class XII March 29, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 808 Agriculture Class XII March 29, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 828 Medical Diagnostics Class XII March 29, 2024 Monday 10:30 AM - 01:30 PM 831 Salesmanship Class XII March 30, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 39 Sociology Class XII March 31, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 65 Informatics Practices Class XII March 31, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 83 Computer Science Class XII March 31, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 802 Information Technology Class XII April 1, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 54 Business Studies Class XII April 1, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 833 Business Administration Class XII April 6, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 322 Sanskrit Core Class XII April 6, 2024 Tuesday 10:30 AM - 01:30 PM 822 Taxation Class XII April 7, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 821 Multi-Media Class XII April 7, 2024 Wednesday 10:30 AM - 01:30 PM 829 Textile Design Class XII April 7, 2024 Wednesday 10:30 AM - 12:30 PM 844 Data Science Class XII April 8, 2024 Thursday 10:30 AM - 01:30 PM 74 Legal Studies Class XII April 9, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 801 Retail Class XII April 9, 2024 Friday 10:30 AM - 01:30 PM 803 Web Application