5paisa Capital consolidated net profit declines 23.98% in the December 2025 quarter

Sales decline 7.02% to Rs 79.28 croreNet profit of 5paisa Capital declined 23.98% to Rs 12.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 7.02% to Rs 79.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 85.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales79.2885.27 -7 OPM %33.8735.21 -PBDT18.7024.65 -24 PBT16.5321.55 -23 NP12.3016.18 -24
