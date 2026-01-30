Associate Sponsors

Abhinav Capital Services standalone net profit rises 41.86% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 9:05 AM IST
Sales decline 9.52% to Rs 1.14 crore

Net profit of Abhinav Capital Services rose 41.86% to Rs 0.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.52% to Rs 1.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.26 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.141.26 -10 OPM %73.6876.98 -PBDT0.840.62 35 PBT0.840.62 35 NP0.610.43 42

First Published: Jan 30 2026 | 9:05 AM IST

