ACS Technologies consolidated net profit rises 398.25% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 9:21 AM IST
Sales rise 86.03% to Rs 67.14 crore

Net profit of ACS Technologies rose 398.25% to Rs 2.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 86.03% to Rs 67.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 36.09 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales67.1436.09 86 OPM %10.907.68 -PBDT6.682.30 190 PBT5.621.03 446 NP2.840.57 398

First Published: Feb 14 2026 | 9:21 AM IST

