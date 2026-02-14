Vibhor Steel Tubes standalone net profit declines 51.60% in the December 2025 quarter

Sales rise 21.94% to Rs 301.50 croreNet profit of Vibhor Steel Tubes declined 51.60% to Rs 1.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.94% to Rs 301.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 247.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales301.50247.25 22 OPM %2.953.90 -PBDT6.937.26 -5 PBT2.174.51 -52 NP1.663.43 -52
